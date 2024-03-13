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"Мы не купимся на пустые посулы". Путин заявил, что России нужны гарантии, которые ее устроят

Владимир Путин: Я никому не верю, но нам нужны гарантии

Силовые структуры » Военные новости

России нужны гарантии, в которые она поверит, а не пустые посулы, заявил Владимир Путин в интервью главе медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Владимир Путин: Я никому не верю, но нам нужны гарантии
Фото: kremlin.ru by Информационное агентство ТАСС is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Но нам нужны гарантии, и они должны быть прописанными, такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим", — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что сейчас преждевременно публично говорить о том, что это за гарантии.

"Но уж точно мы не купимся на какие-то пустые посулы", — добавил Путин.

Российский лидер добавил, что предпочитает руководствоваться фактами, а не "благими пожеланиями и разговорами, что всем можно доверять".

"Когда принимаются решения на таком уровне, степень ответственности за последствия принимаемых решений очень высока. Поэтому мы не будем делать ничего, что не соответствует интересам нашей страны", — сказал глава РФ.

Ранее в интервью Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам, основанным на реалиях, а не "хотелках".

 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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