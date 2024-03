"Хватит на пару недель": Военный эксперт Корнев подсчитал, какой объём вооружения может получить Украина в рамках 400 млн долларов помощи от США

Объёма вооружения, который может получить Украина в рамках 400 миллионов долларов помощи от США, хватит на пару недель, об этом говорят и сами американцы. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Фото: commons.wikimedia.org by Militaryunit.a2943 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International