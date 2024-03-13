"Хватит на пару недель": Военный эксперт Корнев подсчитал, какой объём вооружения может получить Украина в рамках 400 млн долларов помощи от США

Объёма вооружения, который может получить Украина в рамках 400 миллионов долларов помощи от США, хватит на пару недель, об этом говорят и сами американцы. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал военный эксперт Дмитрий Корнев.
"Обычно это может быть несколько десятков ракет ATACMS, это может быть несколько сотен ракет GMLRS. ATACMS — это ракеты дальнего радиуса действия, до 300 километров для комплексов HIMARS и MLRS. GMLRS — это обычные ракеты дальностью 270 км для тех же самых комплексов. Их может быть несколько сотен", — отметил он.
Кроме того, добавил собеседник Pravda.Ru, вероятно, речь идёт о нескольких тысячах снарядов, и, может быть, по паре десятков бронетранспортёров и бронемашин класса MRAP, которые защищены от воздействия мин, закопанных где-то на дороге.
"На самом деле, не очень большой пакет помощи. Потому что оружие стоит дорого. И сами американцы говорят, что такого пакета ВСУ хватит на пару недель", — сказал Корнев.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Вашингтон готовит первый за несколько месяцев пакет военной помощи Киеву на 400 миллионов долларов. Последний транш военной помощи США направили Украине в конце декабря 2023 года, его стоимость составила 250 миллионов долларов. Дальнейшую поддержку Киева в Конгрессе не могли согласовать на протяжении нескольких месяцев. В связи с этим украинский лидер Владимир Зеленский стал сомневаться в искренности поддержки Соединенных Штатов.
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