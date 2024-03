В Минобороны Украины перечислили цели мобилизации

Financial Times, ссылаясь на данные Минобороны Украины, проинформировало, что мобилизация в Незалежной нацелена на замену 330 тысяч военных, которые находятся на поле боя.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International