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В Минобороны Украины перечислили цели мобилизации

ВС Украины намерены заменить более 300 тысяч военных на передовой

Силовые структуры » Военные новости

Financial Times, ссылаясь на данные Минобороны Украины, проинформировало, что мобилизация в Незалежной нацелена на замену 330 тысяч военных, которые находятся на поле боя.

ВС Украины намерены заменить более 300 тысяч военных на передовой
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Усилия были в основном направлены на замену 330 тысяч истощённых военнослужащих, которые в настоящее время сражаются на поле боя", — пишет источник.

В ведомстве отметили, что новобранцами будут восполнены потери, а также, в зависимости от обстановки на передовой, удовлетворяться другие военные нужды.

До этого в интервью западным СМИ солдаты ВСУ, находящиеся на фронте с первых дней конфликта, жаловались на отсутствие ротации подразделений. Отмечается, что украинские бойцы теряют мотивацию и боевой дух. Им сложно получить отпуск, чтобы отдохнуть от боевых действий. Значительная часть мужчин боеспособного возраста не желает отправляться на фронт.

Стоит отметить, что новый законопроект о мобилизации вызвал широкий резонанс в украинском обществе из-за жёсткости предложенных мер. К нему уже подано более 4 000 поправок.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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