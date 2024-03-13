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Путин рассказал о сохранении жизней российских бойцов и не опроверг тезис о падении киевского режима

Владимир Путин рассказал о мерах минимизации потерь личного состава ВС при наступлении

Силовые структуры

Президент и Верховный главнокомандующий Владимир Путин рассказал о мерах, предпринимаемых для сохранения максимального количества жизней солдат при наступательных действиях.

Владимир Путин рассказал о мерах минимизации потерь личного состава ВС при наступлении
Фото: https://www.thedrive.com/the-war-zone/rare-russian-variant-of-bm-21-grad-appears-to-be-guarding-sevastopol-bay

Дмитрий Киселёв, бравший интервью у Владимира Путина, отметил, что киевский бандеровский режим обречён на силовую ликвидацию подобно режимам стран Оси во II Мировой войне и спросил, какие меры предпринимает командование для сбережения жизней бойцов.

"Но ответ тоже простой: нужно увеличивать средства поражения – количество и мощь средств поражения, повышать эффективность применяемых сил и средств. Авиация – и тактическая, и армейская, и та же стратегическая... Это наземные средства поражения, в том числе высокоточка. Это артиллерия, бронетехника. У нас развитие идет... семимильными шагами....чем мощнее и больше средств поражения – тем меньше потерь."

В настоящее время не только российские, но и западные военные аналитики отмечают превосходство России в огневой мощи, количестве РСЗО, авиации и артиллерии и практической неспособности всего ВПК НАТО обеспечить паритет Украины и России по средствам поражения. 

 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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