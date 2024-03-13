Эксперт раскрыл способ, как можно защитить ЧФ от БПЛА

Онуфриенко: защитить ЧФ от беспилотников помогут пулеметы

Военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал изданию "Царьград", что Черноморский флот можно защитить от атак украинских беспилотных летательных аппаратов.

Фото: russiandrone.ru

По его словам, корабли следует оснастить такими эффективными средствами, как пулеметы или шестистволки. Также он отметил, что с безэкипажными катерами тоже можно справиться.

"Разместить там вдоль бортов оружие не составит труда. Если у нас дефицит шестистволок, подойдут крупнокалиберные пулеметы. По два десятка на каждый борт", — предложил он.

Эксперт добавил, что командиры корабля не могут сами осуществить такую инициативу, им можно подать докладные вышестоящему руководству, поле чего будет делаться заказ в конструкторское бюро. Там сотрудники будут оценивать, куда можно поставить вооружение и в каком количестве. В итоге на этом может уйти один год.