Эксперт раскрыл способ, как можно защитить ЧФ от БПЛА

Военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал изданию "Царьград", что Черноморский флот можно защитить от атак украинских беспилотных летательных аппаратов.
По его словам, корабли следует оснастить такими эффективными средствами, как пулеметы или шестистволки. Также он отметил, что с безэкипажными катерами тоже можно справиться.
"Разместить там вдоль бортов оружие не составит труда. Если у нас дефицит шестистволок, подойдут крупнокалиберные пулеметы. По два десятка на каждый борт", — предложил он.
Эксперт добавил, что командиры корабля не могут сами осуществить такую инициативу, им можно подать докладные вышестоящему руководству, поле чего будет делаться заказ в конструкторское бюро. Там сотрудники будут оценивать, куда можно поставить вооружение и в каком количестве. В итоге на этом может уйти один год.
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