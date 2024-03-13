Танк и личный состав ВСУ уничтожены: Кадыров показал кадры поражения ВСУ при попытке прорыва российской границы

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео, демонстрирующее уничтожение украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая пыталась проникнуть на территорию России.
По словам чеченского лидера, это не первый случай, когда противник ошибочно недооценивает российские вооруженные силы, что в итоге приводит к трагическим последствиям для него.
Благодаря эффективному взаимодействию воздушной разведки с артиллеристами и операторами беспилотников, удары по диверсантам были нанесены точно и быстро. Результатом проведенных операций стало ликвидация танка и боевиков ВСУ.
Ранее стало известно о попытке подразделений Вооруженных Сил Украины (ВСУ) прорыва государственной границы на Харьковском направлении. Наступление осуществлялось с привлечением тяжелой боевой техники.
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