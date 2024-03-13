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Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер прокомментировал действия нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона

Пьер де Голль: действия Макрона ведут к третьей мировой войне

1:08
Силовые структуры » Военные новости

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал объектом критики. Пьер де Голль, внук экс-президента Шарля де Голля, заявил перед журналистами, что действия французского лидера по отношению к ситуации вокруг Украины могут привести мир к третьей мировой войне.

Пьер де Голль: действия Макрона ведут к третьей мировой войне
Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

После встречи с главой комитета Госдумы по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, де Голль выразил озабоченность по поводу попыток Макрона использовать конфликт на Украине для достижения своих политических целей.

"Макрон пытается притянуть конфликт на Украине для того, чтобы оправдать незаконность своего пребывания на посту. Чтобы оправдать то, что у него нет программы как для Франции, так и для всей Европы", — сказал он.

Ранее появилась информация о напряженных отношениях между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном после заявлений французского лидера о возможной отправке западных войск на Украину.

Шольц указал, что Германия не является стороной в конфликте на Украине и предупредил о риске перерастания конфликта между Россией и Украиной в противостояние России и НАТО.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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