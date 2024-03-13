"Отказ от требования любых репараций и компенсаций": глава Минюста Украины Денис Малюська рассказал о переговорах Москвы с Киевом весной 2022 года

Глава Минюста Украины: Москва настаивала, чтобы Киев отказался от требований репараций

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская сторона на переговорах с Украиной весной 2022 года настаивала, чтобы Киев отказался от требований репараций и компенсаций.

Фото: news-front.info

Об этом сообщил глава Минюста Украины Денис Малюська во время пресс-конференции в Вашингтоне, где было объявлено о встрече с несколькими американскими законодателями для обсуждения замороженных российских активов.

Малюська, который входил в украинскую делегацию на переговорах с Россией, отметил, что российская сторона категорически отвергла обсуждение вопросов компенсаций.

"Одно из главных и ключевых требований российской делегации состояло в том, чтобы мы подписали отказ от требования любых репараций и компенсаций и все наши иски в международный трибунал были бы отозваны", — сказал он.

Напомним, начавшись в феврале 2022 года специальная военная операция Российской Федерации на Украине вызвала волну обеспокоенности со стороны мирового сообщества. Для урегулирования конфликта стороны приступили к дипломатическим переговорам, однако уже во второй половине весны переговорный процесс зашёл в тупик.