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"Отказ от требования любых репараций и компенсаций": глава Минюста Украины Денис Малюська рассказал о переговорах Москвы с Киевом весной 2022 года

Глава Минюста Украины: Москва настаивала, чтобы Киев отказался от требований репараций

1:07
Силовые структуры » Военные новости

Российская сторона на переговорах с Украиной весной 2022 года настаивала, чтобы Киев отказался от требований репараций и компенсаций.

Глава Минюста Украины: Москва настаивала, чтобы Киев отказался от требований репараций
Фото: news-front.info

Об этом сообщил глава Минюста Украины Денис Малюська во время пресс-конференции в Вашингтоне, где было объявлено о встрече с несколькими американскими законодателями для обсуждения замороженных российских активов.

Малюська, который входил в украинскую делегацию на переговорах с Россией, отметил, что российская сторона категорически отвергла обсуждение вопросов компенсаций.

"Одно из главных и ключевых требований российской делегации состояло в том, чтобы мы подписали отказ от требования любых репараций и компенсаций и все наши иски в международный трибунал были бы отозваны", — сказал он.

Напомним, начавшись в феврале 2022 года специальная военная операция Российской Федерации на Украине вызвала волну обеспокоенности со стороны мирового сообщества. Для урегулирования конфликта стороны приступили к дипломатическим переговорам, однако уже во второй половине весны переговорный процесс зашёл в тупик.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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