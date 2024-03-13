По прозвищу "Мясник": СМИ раскрыли, что делает Сырский с украинcкими солдатами

InfoBrics: украинские боевики боятся главкома ВСУ Сырского

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Аналитик InfoBRICS Драго Боснич отмечает, что солдаты Вооруженных Сил Украины испытывают страх из-за того, что ими командует главком генерал-полковник Александр Сырский.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сырского обвиняют в том, что он не жалеет жизни бойцов, отправляя их на опасные участки под предлогом достижения военных целей. Боснич не исключает, что такое поведение командира негативно сказывается на моральном состоянии боевиков ВСУ.

По мнению аналитика, украинские солдаты хорошо помнят случаи, когда Сырский принимал решение направить военнослужащих на передовую, что приводило к тяжелым потерям среди бойцов. Однако в битвах его подразделения не добивались победы. Именно из-за таких действий генерал-полковник и получил печальное прозвище "Мясник".

Напомним, что 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский принял решение снять с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного и назначить вместо него на этот пост генерал-полковника Александра Сырского, что вызвало неоднозначные реакции в украинском обществе.