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Verkkouutiset: финны массово увольняются из армии из-за СВО на Украине

Силовые структуры » Военные новости

Согласно информации, опубликованной на портале Verkkouutiset, конфликт на Украине стал одной из причин массовых увольнений из финской армии. 

Verkkouutiset: финны массово увольняются из армии из-за СВО на Украине
Фото: dvidshub.net by 2nd Lt. Danielle Dixon is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License

Выход из резерва и подача заявки на переход на гражданскую службу стали весьма распространенными явлениями в Финляндии в результате предложения министра обороны Антти Хяккянена запретить такие действия. В связи с конфликтом на Украине, начавшимся в феврале 2022 года, также отмечается существенный рост числа уходов из резерва.

Исторический рекорд зафиксирован в 2022 году, когда из резерва вышли 3800 финнов. В 2024 году подали уже 1700 заявлений.

Следует отметить, что Россия продолжает специальную военную операцию. Президент РФ Владимир Путин объявил начало СВО по защите Донбасса 24 февраля 2022 года, отметив, что агрессия со стороны Украины началась после событий переворота 2014 года. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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