Побит исторический рекорд: украинский конфликт вызвал всплеск увольнений из финской армии

Согласно информации, опубликованной на портале Verkkouutiset, конфликт на Украине стал одной из причин массовых увольнений из финской армии.

Фото: dvidshub.net by 2nd Lt. Danielle Dixon is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License