Ракетная опасность отменена в Белгороде

В Белгороде отменили угрозу ракетной атаки

Мэрия города в Telegram-канале оповестила жителей об отбое ракетной опасности в Белгороде.

Фото: livejournal.com by Дмитрий Романенко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", — сообщают в мэрии Белгорода.

ВСУ продолжают попытки по атаке Белгорода. В 08:30 по московскому времени военная противовоздушная оборона перехватила восемь ракет. Один человек погиб, шесть ранены в результате обстрела.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на областной центр около 06:20 по московскому времени, обошлось без пострадавших.

С 11 апреля 2022 года на всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической угрозы. Граница области с Украиной составляет 350 километров.