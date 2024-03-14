Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У Дуды после встречи с Байденом сломался президентский самолет
Обновление библиотеки PlayStation Plus: новые игры на март
Клубнично-фисташковый десерт из греческого йогурта: как приготовить
Экс-премьер Франции заявил, что России помогут союзники
Отбеливание зубов: все, что вы должны знать
Собчак увидела схожесть мерча Гоши Рубчинского с её продукцией
Эксперт Смирнов: силовое свержение Зеленского является шансом для Запада
В сети появился тизер ремейка культового фильма "Ворон"
Памфилова выделила различия между выборами на Западе и в России
Ракетная опасность отменена в Белгороде

В Белгороде отменили угрозу ракетной атаки

Силовые структуры » Военные новости

Мэрия города в Telegram-канале оповестила жителей об отбое ракетной опасности в Белгороде.

В Белгороде отменили угрозу ракетной атаки
Фото: livejournal.com by Дмитрий Романенко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", — сообщают в мэрии Белгорода.

ВСУ продолжают попытки по атаке Белгорода. В 08:30 по московскому времени военная противовоздушная оборона перехватила восемь ракет. Один человек погиб, шесть ранены в результате обстрела.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на областной центр около 06:20 по московскому времени, обошлось без пострадавших.

С 11 апреля 2022 года на всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической угрозы. Граница области с Украиной составляет 350 километров.

Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Озотамнус - красивейший цветок для украшения сада
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Владимир Путин не хочет разговаривать с Владимиром Зеленским Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Последние материалы
Собчак увидела схожесть мерча Гоши Рубчинского с её продукцией
Эксперт Смирнов: силовое свержение Зеленского является шансом для Запада
Киевский режим заявил о постройке настоящей крепости в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Памфилова выделила различия между выборами на Западе и в России
В сети появился тизер ремейка культового фильма "Ворон"
В люксовом отеле Турции произошел пожар
Медведев: испытываю чувство брезгливости, слыша о "формуле мира Зеленского"
Владимир Путин не хочет разговаривать с Владимиром Зеленским
Как правильно держать кошку на руках
Дизайнер назвала три вещи, делающие интерьер старомодным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников