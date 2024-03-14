Ракетная опасность отменена в Белгороде

Мэрия города в Telegram-канале оповестила жителей об отбое ракетной опасности в Белгороде.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", — сообщают в мэрии Белгорода.
ВСУ продолжают попытки по атаке Белгорода. В 08:30 по московскому времени военная противовоздушная оборона перехватила восемь ракет. Один человек погиб, шесть ранены в результате обстрела.
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на областной центр около 06:20 по московскому времени, обошлось без пострадавших.
С 11 апреля 2022 года на всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической угрозы. Граница области с Украиной составляет 350 километров.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.