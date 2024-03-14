Российское Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва в Белгородскую область

МО РФ: ВСУ потеряли 195 человек при попытке прорваться в Белгородскую область

В министерстве обороны России рассказали подробности о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область. Соответствующая информация представлена в ежедневном брифинге оборонного ведомства.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Украинские военные предприняли попытку перейти через нашу границу в районе села Сподарюшино, которое находится в Грайворонском округе. Российские военные ответили ударами авиации и артиллерии.

В результате ВСУ потеряли 5 танков и четыре бронированных машины, а также 195 солдат и другую технику, и были отброшены вглубь своей территории. Наши военные сработали на упреждение, заявили в российском МО РФ.

Помимо этого инцидента, сегодня в Белгородской области от атак ВСУ погибли как минимум два человека. О терактах в своём телеграм-канале сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Погибшими являются мужчина и женщина, которые в моменты инцидентов ехали каждый в своей машине.