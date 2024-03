Российские военные за сутки уничтожили приблизительно 140 беспилотных летательных аппаратов

В четверг, по информации пресс-службы Минобороны РФ, за последние сутки российские ПВО сбили 136 украинских беспилотников, авиабомбу Hammer и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Град".

Фото: syria.mil.ru by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International