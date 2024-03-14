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Российские военные за сутки уничтожили приблизительно 140 беспилотных летательных аппаратов

Более 140 дронов были уничтожены российской ПВО за сутки

Силовые структуры » Военные новости

В четверг, по информации пресс-службы Минобороны РФ, за последние сутки российские ПВО сбили 136 украинских беспилотников, авиабомбу Hammer и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Град".

Более 140 дронов были уничтожены российской ПВО за сутки
Фото: syria.mil.ru by Russian Ministry of Defence is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре снаряда РСЗО "Град", — сообщает Минобороны РФ.

Авиация, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные системы и артиллерия российских войск провели удары по силам и технике украинских вооруженных сил в 108 районах за сутки.

В ходе специальной военной операции суммарно было уничтожено: 577 украинских военных самолетов, 269 вертолетов, 15498 беспилотных летательных аппаратов, 485 зенитных ракетных комплексов, 15481 танк и другие боевые бронированные машины, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19731 единица специальной военной автомобильной техники.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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