Российские военные за сутки уничтожили приблизительно 140 беспилотных летательных аппаратов

В четверг, по информации пресс-службы Минобороны РФ, за последние сутки российские ПВО сбили 136 украинских беспилотников, авиабомбу Hammer и 8 снарядов РСЗО HIMARS и "Град".
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 136 украинских беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS производства США и четыре снаряда РСЗО "Град", — сообщает Минобороны РФ.
Авиация, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные системы и артиллерия российских войск провели удары по силам и технике украинских вооруженных сил в 108 районах за сутки.
В ходе специальной военной операции суммарно было уничтожено: 577 украинских военных самолетов, 269 вертолетов, 15498 беспилотных летательных аппаратов, 485 зенитных ракетных комплексов, 15481 танк и другие боевые бронированные машины, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19731 единица специальной военной автомобильной техники.
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