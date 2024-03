Monde: французский лидер планировал отправить военных в Одессу в этом году

Президент Франции Эмманюэль Макрон планировал отправить войска в Одессу уже в этом году, для того, чтобы помочь ВСУ атаковать ВС РФ в ходе спецоперации. Об этом написало французское издание Le Monde.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License