Monde: французский лидер планировал отправить военных в Одессу в этом году

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирался отправить войска в Одессу

Президент Франции Эмманюэль Макрон планировал отправить войска в Одессу уже в этом году, для того, чтобы помочь ВСУ атаковать ВС РФ в ходе спецоперации. Об этом написало французское издание Le Monde.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License

В статье указано, что 21 февраля французский лидер посетил церемонию перезахоронения в парижском Пантеоне французского антифашиста, героя движения Сопротивления Мисака Манушяна. Затем в узкому кругу гостей Макрон поделился информацией, что собирается отправить солдат на Украину.

"В любом случае, в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу", — приводит слова президента Франции газета Le Monde.

После церемонии прошло несколько дней, и Макрон заявил публично, что Запад обсуждает отправку войск на Украину.

Также французские СМИ сообщали, что лидер их страны может ввести войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы.