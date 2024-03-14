Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 140 дронов были уничтожены российской ПВО за сутки
Горячие уколы: плюсы и минусы
ВСУ сравнили авиаудары ВКС России с открытием "врат ада"
NetEase: привет из России — Китай внезапно отказался от огромной партии пшеницы из США
Рэпер T-Killah ответил на вопрос о романе с Ольгой Бузовой
Терапевт Лапа призвала ограничить потребление молока и творога
Известной актрисе Оливии Манн удалили обе молочные железы из-за рака
BadComedian высказал свое мнение о новом симуляторе Заря от SBSR
Bloomberg: однопартийцы Риши Сунака обсуждают его замену на посту премьера
Monde: французский лидер планировал отправить военных в Одессу в этом году

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирался отправить войска в Одессу

Силовые структуры » Военные новости

Президент Франции Эмманюэль Макрон планировал отправить войска в Одессу уже в этом году, для того, чтобы помочь ВСУ атаковать ВС РФ в ходе спецоперации. Об этом написало французское издание Le Monde.

Президент Франции Эмманюэль Макрон собирался отправить войска в Одессу
Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 License

В статье указано, что 21 февраля французский лидер посетил церемонию перезахоронения в парижском Пантеоне французского антифашиста, героя движения Сопротивления Мисака Манушяна. Затем в узкому кругу гостей Макрон поделился информацией, что собирается отправить солдат на Украину.

"В любом случае, в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу", — приводит слова президента Франции газета Le Monde. 

После церемонии прошло несколько дней, и Макрон заявил публично, что Запад обсуждает отправку войск на Украину. 

Также французские СМИ сообщали, что лидер их страны может ввести войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Озотамнус - красивейший цветок для украшения сада
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Финляндия из-за русофобии теперь будет выбирать "между чумой и холерой" Любовь Степушова Владимир Путин не хочет разговаривать с Владимиром Зеленским Дмитрий Плотников В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
Не выбрасывайте апельсиновые корки: приготовьте из них необычный витаминный напиток
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Конспирологов не остановить: Кейт Миддлтон может отказаться от престола
Последние материалы
Юлия Пересильд выложила фотографии с возлюбленным и поделилась реакцией китайцев на фильм "Вызов"
Эксперт оценил идею убрать частные фирмы из сферы фотовидеофиксации на дорогах
Стал известен диагноз трёхлетней внучки певицы Валерии, которую экстренно госпитализировали
Спецпредставитель ООН констатировал ущемление прав русскоязычных граждан в Германии
Почему кошка может долго смотреть в пустоту
Женское здоровье: влияние психических и физических факторов, обсуждение с врачом
Как резкая оттепель может испортить автомобиль
Как выбрать рыхлилку для огорода?
Россия внесла 227 американцев в "стоп-лист"
МО РФ: ВСУ потеряли 195 человек при попытке прорваться в Белгородскую область
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников