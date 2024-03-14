ВСУ используют РСЗО RM-70 Vampire для террористических атак по территории России

При сегодняшнем обстреле Белгорода ВСУ использовали РСЗО Vampire

Вооруженные Силы Украины, при сегодняшнем обстреле Белгорода, использовали чешскую РСЗО RM-70. Подтверждением этому являются обломки ракеты, проанализированные РИА Новости.

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В результате террористического удара ВФУ погибли 2 человека. Отличительной частью ракет для РСЗО Vampire, позволяющая отличить их от прочих — Т-образное отверстие в хвостовике оперения ракеты.

Переданные RM-70 не в первый раз используются Киевским режимом для ударов по территории России. В том числе, при обстреле Белгорода 30 декабря 2023 года использовались те же установки. В результате того обстрела погибли 25 человек.