ВСУ используют РСЗО RM-70 Vampire для террористических атак по территории России

Вооруженные Силы Украины, при сегодняшнем обстреле Белгорода, использовали чешскую РСЗО RM-70. Подтверждением этому являются обломки ракеты, проанализированные РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Hauner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International