В Министерстве обороны РФ проинформировали, что бойцы российской армии нанесли авиаудар по военным ВСУ на границе под Белгородом.
Наши солдаты уничтожили до 195 украинских диверсантов и несколько единиц боевой техники, в том числе пять танков. ВС РФ ударили по подразделениям, которые атаковали Сподарюшино близ Белгорода.
Минобороны опубликовало несколько видеоподтверждений разгрома ВСУ на границе. В публикации можно наблюдать удары по бронетехнике, которая шла в атаку с белыми крестами на бортах.
У родительницы и дочери большая разница в возрасте.