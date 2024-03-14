ВС РФ ударили по диверсантам ВСУ, пытавшимся прорвать границу под Белгородом

МО: артиллерия и авиация ударили по диверсантам украинской армии на границе

В Министерстве обороны РФ проинформировали, что бойцы российской армии нанесли авиаудар по военным ВСУ на границе под Белгородом.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Yevgeny Kel. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

Наши солдаты уничтожили до 195 украинских диверсантов и несколько единиц боевой техники, в том числе пять танков. ВС РФ ударили по подразделениям, которые атаковали Сподарюшино близ Белгорода.

Минобороны опубликовало несколько видеоподтверждений разгрома ВСУ на границе. В публикации можно наблюдать удары по бронетехнике, которая шла в атаку с белыми крестами на бортах.