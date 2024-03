ВС РФ ударили по диверсантам ВСУ, пытавшимся прорвать границу под Белгородом

В Министерстве обороны РФ проинформировали, что бойцы российской армии нанесли авиаудар по военным ВСУ на границе под Белгородом.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Yevgeny Kel. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence