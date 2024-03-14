Городской совет Каменец-Подольска опубликовал в Facebook* информацию о том, что российские военнослужащие "отправили к Бандере" боевика ВСУ Николая Томайчука с позывным Танцор, который грезил исполнить танец с саблями на крыше Кремля.
Убитый укронацист возглавлял небольшое подразделение, воюющее на северо-восточном направлении. Позывной Танцор боевик получил из-за профессии — он был хореографом.
"Декоммунизатора денацифицировали", — высказался по этому поводу блогер Александр Семченко в своём Telegram-канале.
* — запрещённая в РФ соцсеть, принадлежащая Meta, которая признана экстремистской в РФ.
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