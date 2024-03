Танец с саблями не удался: военные ликвидировали бойца ВСУ Николая Томайчука с позывным Танцор

Городской совет Каменец-Подольска опубликовал в Facebook* информацию о том, что российские военнослужащие "отправили к Бандере" боевика ВСУ Николая Томайчука с позывным Танцор, который грезил исполнить танец с саблями на крыше Кремля.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license