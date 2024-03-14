"ВСУ катятся в пропасть". Военный эксперт Петр Колчин ответил, безопасно ли сейчас посещать Крым

Военный эксперт Колчин: ВСУ не несут реальной угрозы Крымскому полуострову

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Террористические попытки Украины не несут реальной угрозы для Крымского полуострова, заявил Pravda.Ru военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Я считаю, что, несмотря на все громкие провокации ВСУ, попытки наполнить информационное пространство псевдоуспехами, реальность на поле боя развивается не в пользу неонацистов. Российская армия полностью владеет инициативой", — отметил Колчин.

Эксперт добавил, что в этой ситуации единственное, что остается делать украинской армии, — создавать информационные поводы и красивые картинки.

Системе безопасности России навряд ли глобально что-то угрожает, хотя Киев и пытается с помощью откровенного террора создать иллюзию своей эффективности, ответил Колчин на вопрос о безопасности поездок в Крым во время конфликта на Украине.

"Но на деле ВСУ катятся в пропасть. Поэтому говорить о какой-то реальной угрозе Крыму не стоит", — резюмировал политолог.

Ранее ВСУ сравнили удары российской авиации с "открытием врат ада".