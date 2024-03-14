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"ВСУ катятся в пропасть". Военный эксперт Петр Колчин ответил, безопасно ли сейчас посещать Крым

Военный эксперт Колчин: ВСУ не несут реальной угрозы Крымскому полуострову

Силовые структуры

Террористические попытки Украины не несут реальной угрозы для Крымского полуострова, заявил Pravda.Ru военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин.

Военный эксперт Колчин: ВСУ не несут реальной угрозы Крымскому полуострову
Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Я считаю, что, несмотря на все громкие провокации ВСУ, попытки наполнить информационное пространство псевдоуспехами, реальность на поле боя развивается не в пользу неонацистов. Российская армия полностью владеет инициативой", — отметил Колчин.

Эксперт добавил, что в этой ситуации единственное, что остается делать украинской армии, — создавать информационные поводы и красивые картинки.

Системе безопасности России навряд ли глобально что-то угрожает, хотя Киев и пытается с помощью откровенного террора создать иллюзию своей эффективности, ответил Колчин на вопрос о безопасности поездок в Крым во время конфликта на Украине.

"Но на деле ВСУ катятся в пропасть. Поэтому говорить о какой-то реальной угрозе Крыму не стоит", — резюмировал политолог.

Ранее ВСУ сравнили удары российской авиации с "открытием врат ада".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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