"Покажите это Зеленскому и Буданову": военкор опубликовал кадры разгрома ВСУ на фронте

Российские военнослужащие провели успешную операцию по уничтожению гаубицы "Три топора" (М777) и радиолокационной станции "Малахит" вооруженных сил Украины на стыке Харьковской и Сумской областей.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic