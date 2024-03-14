"Покажите это Зеленскому и Буданову": военкор опубликовал кадры разгрома ВСУ на фронте

Военкор Поддубный: ВС РФ уничтожили гаубицу М777 и РЛС "Малахит" ВСУ

Российские военнослужащие провели успешную операцию по уничтожению гаубицы "Три топора" (М777) и радиолокационной станции "Малахит" вооруженных сил Украины на стыке Харьковской и Сумской областей.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщил известный военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, несмотря на информационную шумиху со стороны украинских сил, никакого прорыва ВСУ на фронте так и не произошло.

Он подчеркнул, что действия российских военных привели к значительным потерям у вооруженных сил противника, несмотря на попытки дезинформации и пропаганды.

"Немного реальности. Покажите это Зеленскому и Буданову", — написал он.

Специальная военная операция России по защите Донбасса продолжается. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля 2022 года после обращения властей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР с просьбой о помощи в отражении агрессии украинского режима.

Путин отметил, что основными причинами начала спецоперации стали защита России и ликвидация нацистской угрозы на Украине. Президент подчеркнул, что агрессивная политика украинских властей начала проявляться после событий Майдана в 2014 году.