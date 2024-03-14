Болгария отправила первый эшелон с военной техникой для ВСУ

Болгария приступила к отправке бронетранспортеров на Украину. Как сообщил бывший министр обороны Тодор Тагарев на пресс-конференции, 7 марта был отправлен первый эшелон, состоящий из 30 вагонов с БТР.
В операции по погрузке и транспортировке техники было задействовано 240 военнослужащих, а расходы на эту партию превысили 170 тысяч левов (около 85 тысяч евро).
Несмотря на первоначальное вето президента, в декабре 2023 года правящее большинство одобрило передачу Украине бронированных транспортных средств с вооружением, которые не используются болгарским МВД. Всего планируется поставить около 100 БТР, а также запасные части. Точная номенклатура поставляемой техники засекречена.
Ранее, в феврале 2024 года, портал Euractiv сообщал о задержке с отправкой 100 БТР из Болгарии на Украину. Министерство обороны Болгарии просило НАТО покрыть транспортные налоги.
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