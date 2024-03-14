Болгария отправила первый эшелон с военной техникой для ВСУ

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Болгария отправила 30 вагонов с БТР в качестве помощи Украине

Силовые структуры » Военные новости

Болгария приступила к отправке бронетранспортеров на Украину. Как сообщил бывший министр обороны Тодор Тагарев на пресс-конференции, 7 марта был отправлен первый эшелон, состоящий из 30 вагонов с БТР.

Болгария отправила 30 вагонов с БТР в качестве помощи Украине
Фото: commons.wikimedia.org by Ignat Ignev is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag2009BG.JPG

В операции по погрузке и транспортировке техники было задействовано 240 военнослужащих, а расходы на эту партию превысили 170 тысяч левов (около 85 тысяч евро).

Несмотря на первоначальное вето президента, в декабре 2023 года правящее большинство одобрило передачу Украине бронированных транспортных средств с вооружением, которые не используются болгарским МВД. Всего планируется поставить около 100 БТР, а также запасные части. Точная номенклатура поставляемой техники засекречена.

Ранее, в феврале 2024 года, портал Euractiv сообщал о задержке с отправкой 100 БТР из Болгарии на Украину. Министерство обороны Болгарии просило НАТО покрыть транспортные налоги. 

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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