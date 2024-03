Болгария отправила первый эшелон с военной техникой для ВСУ

Болгария приступила к отправке бронетранспортеров на Украину. Как сообщил бывший министр обороны Тодор Тагарев на пресс-конференции, 7 марта был отправлен первый эшелон, состоящий из 30 вагонов с БТР.

Фото: commons.wikimedia.org by Ignat Ignev is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag2009BG.JPG