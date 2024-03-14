Спецоперация России на Украине завершится взятием Киева: получивший российское гражданство бывший американский полицейский Джон-Марк Дуган дал прогноз

Экс-морпех США Дуган: СВО закончится взятием Киева

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Бывший морской пехотинец и экс-офицер полиции США Джон Марк Дуган, получивший российское гражданство, высказал предположение о завершении спецоперации России на Украине.

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По мнению Дугана, операция будет завершена в момент, когда российские войска установят контроль над Киевом.

В четверг, 14 марта, Дуган в беседе с корреспондентом ТАСС поделился своим прогнозом, обращаясь к россиянам с надеждой на скорейший мир, но отметив, что все поставленные цели в рамках операции должны быть достигнуты.

Экс-морпех США выразил уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин обеспокоен безопасностью своей страны и намерен гарантировать ее процветание и защиту.

Джон Дуган служил морским пехотинцем в США. Он раскрыл факты коррупции среди своих начальников, что привело к его бегству из США в 2016 году после преследований со стороны американских правоохранительных органов.