Бывший морской пехотинец и экс-офицер полиции США Джон Марк Дуган, получивший российское гражданство, высказал предположение о завершении спецоперации России на Украине.
По мнению Дугана, операция будет завершена в момент, когда российские войска установят контроль над Киевом.
В четверг, 14 марта, Дуган в беседе с корреспондентом ТАСС поделился своим прогнозом, обращаясь к россиянам с надеждой на скорейший мир, но отметив, что все поставленные цели в рамках операции должны быть достигнуты.
Экс-морпех США выразил уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин обеспокоен безопасностью своей страны и намерен гарантировать ее процветание и защиту.
Джон Дуган служил морским пехотинцем в США. Он раскрыл факты коррупции среди своих начальников, что привело к его бегству из США в 2016 году после преследований со стороны американских правоохранительных органов.
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