Названа главная цель рейда российских морпехов на правый берег Днепра

"Царьград": морпехи РФ на правобережье Днепра уничтожили позиции ВСУ

Обозреватель Илья Головнев издания "Царьград" рассказал, что военные ВС РФ осуществили успешный рейд на правый берег Днепра в Херсонской области. Это было сделано для того, чтобы уничтожить огневые позиции ВСУ и тем самым облегчить зачистку Крынок.

Фото: Министерство обороны Украины

«С вражеского берега бьют артиллерией и работают FPV-дроны, камикадзе. Для наших штурмовых групп это создает проблемы. И поэтому высадка десанта, как сейчас наши морпехи высаживались, несет цель погасить эти точки, чтобы нашим было легче зачистить Крынки», — пояснил он.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что российским бойцам удалось осуществить эффект внезапности, благодаря этому вражеская сторона не среагировала вовремя и лишилась 30 солдат. Военные ВС России смогли отойти назад на левый берег без потерь.