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Украинский эксперт предположил, зачем Россия уничтожает ЗРК Patriot

Политолог Карасёв связал ликвидацию ЗРК Patriot с наступлением ВС России

Силовые структуры » Военные новости

Политолог Украины Вадим Карасёв в эфире YouTube-канала "Да это так" предположил, что российские войска уничтожают украинские системы ПВО, в частности ЗРК Patriot, с целью начала наступления, передаёт РИА Новости.

Политолог Карасёв связал ликвидацию ЗРК Patriot с наступлением ВС России
Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos is licensed under Attribution 2.0 Generic

"Они готовят наступление, для этого и нужны все штучные уничтожения Pаtriot, танков и так далее", — заявил эксперт.

Он пояснил, что этими шагами ВС РФ убирают все препятствия, чтобы обеспечить бесперебойную работу авиации. Кроме того, из-за потерь систем ПВО Украина будет вынуждена оголить участки фронта перед наступлением российских войск.

До этого стало известно, что два ЗРК производства США были снесены ракетой "Искандер". Они располагались всего в 10 метрах друг от друга, что дало возможность успешно поразить обе цели.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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