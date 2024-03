Украинский эксперт предположил, зачем Россия уничтожает ЗРК Patriot

Политолог Украины Вадим Карасёв в эфире YouTube-канала "Да это так" предположил, что российские войска уничтожают украинские системы ПВО, в частности ЗРК Patriot, с целью начала наступления, передаёт РИА Новости.

Фото: flickr.com by Bundeswehr-Fotos is licensed under Attribution 2.0 Generic