В ООН прокомментировали атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

ООН очень обеспокоена после атаки ВСУ на ЗАЭС

Как сообщает "РИА Новости", ООН сейчас беспокоится из-за ситуации, которая развернулась вокруг Запорожской атомной электростанции. Организация призывает к тому, чтобы была гарантирована безопасность станции. Такое заявление сделал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбы прокомментировать атаку Вооруженных сил Украины на ЗАЭС.

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"Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг АЭС. И необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию ее безопасность. Не хочется даже представлять, что может произойти", — сказал Дюжаррик.

Также отмечается, что украинская армия обстреляла сегодня объект критической инфраструктуры Запорожской АЭС. В нескольких метрах от топливохранилища было сброшено взрывное устройство. Это могло привести к негативным последствиям.