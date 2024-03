В ООН прокомментировали атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

Как сообщает "РИА Новости", ООН сейчас беспокоится из-за ситуации, которая развернулась вокруг Запорожской атомной электростанции. Организация призывает к тому, чтобы была гарантирована безопасность станции. Такое заявление сделал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбы прокомментировать атаку Вооруженных сил Украины на ЗАЭС.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo211 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International