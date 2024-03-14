Украина пытается сорвать выборы в Белгородской области

Украина высадила десант с вертолётов около села Козинка в Белгородской области

Украина организовала десант с вертолётов окло села Козинка Белгородской области, о чём сообщают военные корреспонденты. Официальных сведений от министерства обороны не поступало.

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Численность и вооружение диверсантов не уточняются, однако, никакой опасности для гражданских лиц не имеется.

Атаки на Белгородскую область ведутся, начиная с утра 14 марта. В ходе налётов беспилотников и артиллерийских ударов погибли двое гражданских и 14 были ранены.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что киевский режим будет предпринимать всё возможное для срыва или препятствия для выборов. В регионах организованы резервные пункты для голосования, силовые службы приведены в повышенную боеготовность.