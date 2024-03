Украина пытается сорвать выборы в Белгородской области

Украина организовала десант с вертолётов окло села Козинка Белгородской области, о чём сообщают военные корреспонденты. Официальных сведений от министерства обороны не поступало.

Фото: CreativeCommons by Ilykvital is licensed under CC BY-SA 4.0.