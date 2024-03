Глава СВР Нарышкин ответил на заявления Макрона об отправке западных военных на Украину

Директор СВР Сергей Нарышкин прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину. Слова Нарышкина передаёт телеграм-канал РИА "Новости".

