Глава СВР Нарышкин ответил на заявления Макрона об отправке западных военных на Украину

Директор СВР Сергей Нарышкин прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину. Слова Нарышкина передаёт телеграм-канал РИА "Новости".
Как подчеркнул Нарышкин, заявления французского лидера являются параноидальными безумными мечтаниями.
Ранее сегодня Макрона раскритиковал и российский сенатор Алексей Пушков. В своём телеграм-канале член Совета Федерации заметил, что глава Елисейского дворца запутался: если Париж отправит своих военных на Украину, он станет участником конфликта, но при этом Франция, как ядерная держава, не должна участвовать в эскалации.
Как подчеркнул Пушков, пока что Макрон производит "много шума и тумана", но за его словами ничего не следует. Однако в словах французского президента виден страх, уверен сенатор.
— Единственное, что вытекает из всей этой словесной эквилибристики, — это страх Парижа, что Украина находится на грани поражения. И отсутствие ясности, что Франции следует предпринять, — резюмировал Пушков.
Напомним, ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон планировал отправить французских военных на Украину. Он заявил, что ему придётся "послать некоторых ребят в Одессу" в 2024 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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