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Глава СВР Нарышкин ответил на заявления Макрона об отправке западных военных на Украину

Нарышкин назвал "безумными мечтами" слова Макрона об отправке военных на Украину

Силовые структуры » ФСБ

Директор СВР Сергей Нарышкин прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину. Слова Нарышкина передаёт телеграм-канал РИА "Новости".

Нарышкин назвал "безумными мечтами" слова Макрона об отправке военных на Украину
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как подчеркнул Нарышкин, заявления французского лидера являются параноидальными безумными мечтаниями.

Ранее сегодня Макрона раскритиковал и российский сенатор Алексей Пушков. В своём телеграм-канале член Совета Федерации заметил, что глава Елисейского дворца запутался: если Париж отправит своих военных на Украину, он станет участником конфликта, но при этом Франция, как ядерная держава, не должна участвовать в эскалации.

Как подчеркнул Пушков, пока что Макрон производит "много шума и тумана", но за его словами ничего не следует. Однако в словах французского президента виден страх, уверен сенатор.

— Единственное, что вытекает из всей этой словесной эквилибристики, — это страх Парижа, что Украина находится на грани поражения. И отсутствие ясности, что Франции следует предпринять, — резюмировал Пушков.

Напомним, ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон планировал отправить французских военных на Украину. Он заявил, что ему придётся "послать некоторых ребят в Одессу" в 2024 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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