Российские средства поражения работают по Одессе

В Одессе слышны взрывы и объявлена воздушная тревога

В Одессе днём слышны взрывы и включено оповещение о воздушной тревоге, о чём сообщает телеграмм-канал "Зеркало недели".

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О конкретных местах прилётов пока не сообщается. Российская армия регулярно наносит удары высокоточными боеприпасами воздушного и морского базирования по объектам военной промышленности и инфраструктуры Украины. При этом жертв среди мирного населения не допускается. В то же время западная общественность глубоко обеспокоена "потерями мирного населения Украины", используя этот лозунг для дискредитации РФ.

Метод нанесения точечных ударов по Украине со стороны армии России резко контрастирует с абсолютно неизбирательными ковровыми бомбардировками Газы армией Израиля, когда фактически происходит зачистка всего населения вместе с жилой застройкой.

Касательно Одессы Владимир Путин неоднократно говорил, что это "русский город".