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При обстреле Грайворона погиб участник самообороны

0:46
Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём telegram-канале о гибели ополченца при обстреле Грайворона.

При обстреле Грайворона погиб участник самообороны
Фото: crimea.ria.ru

Он отметил, что погибший был активным деятелем отряда самообороны, развозил гуманитарную помощь, помогал вывозить мирных жителей в безопасные районы и помогал в охране порядка на территории округа.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам с 2023 года. Иногда обстрелы становятся особенно интенсивными, как происходит и в дни до выборов президента. Кроме того, ВСУ предпринимают попытки вооружённых рейдов на территорию области. Однако российская армия и ФСБ делают всё необходимое для купирования угроз со стороны Украины. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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