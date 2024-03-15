Обстрелы Белгородской области продолжаются

При обстреле Грайворона погиб участник самообороны

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своём telegram-канале о гибели ополченца при обстреле Грайворона.

Фото: crimea.ria.ru

Он отметил, что погибший был активным деятелем отряда самообороны, развозил гуманитарную помощь, помогал вывозить мирных жителей в безопасные районы и помогал в охране порядка на территории округа.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам с 2023 года. Иногда обстрелы становятся особенно интенсивными, как происходит и в дни до выборов президента. Кроме того, ВСУ предпринимают попытки вооружённых рейдов на территорию области. Однако российская армия и ФСБ делают всё необходимое для купирования угроз со стороны Украины.