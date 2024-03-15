Поблизости от избирательного участка в ДНР перехватили украинский беспилотник

Украинский БПЛА был перехвачен возле избирательного участка в ДНР

По информации штаба обороны ДНР в Telegram-канале, вооруженный самодельными бомбами дрон противника был перехвачен неподалеку от избирательного участка в Троицко-Харцызске.

Фото: mil.ru

"Вблизи одного из избирательных участков населенного пункта Троицко-Харцызск перехвачен вражеский коптер, несущий на себе самодельные взрывные устройства", — сообщили в штабе обороны ДНР.

Также отмечается, что взрывотехники УФСБ успешно обезвредили 44 украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой. Специалисты с использованием специализированной техники успешно деактивировали дороны и уничтожили взрывные устройства при помощи специальных накладных зарядов.

Макеевка — это город-спутник Донецка, который расположен к северо-востоку от него. На момент 2014 года в Макеевке проживало примерно 350 тысяч человек.

По решению Совета Федерации, выборы президента назначены на 17 марта 2024 года, и будут проводиться в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. В борьбе за пост президента выдвинулись четыре кандидата, зарегистрированные Центральной избирательной комиссией РФ: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.