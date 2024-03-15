Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев представил коллективному Западу свой вариант "формулы мира" для киевского режима, возглавляемого Зеленским.
Политик опубликовав в своем Telegram-канале архивное фото казни немецких фашистов времен Великой Отечественной войны и написал:
"Представляю западным друзьям альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской своры (по материалам процесса в Харькове в 1943 г.). И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori!"
5 декабря 1943 года в освобожденном советскими войсками Харькове начался первый открытый судебный процесс над четырьмя немецкими фашистами. 18 декабря военный трибунал IV Украинского фронта приговорил всех подсудимых к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение на площади Благовещенского базара, где немцы устраивали массовые расправы.
Ранее Медведев раскритиковал требование Европарламента к России вернуть румынское золото.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.