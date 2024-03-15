"Memento mori!" Медведев представил Западу свое видение "формулы мира" фотографией 1943 года

Медведев представил коллективному Западу свой вариант "формулы мира" для Киева

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев представил коллективному Западу свой вариант "формулы мира" для киевского режима, возглавляемого Зеленским.

Политик опубликовав в своем Telegram-канале архивное фото казни немецких фашистов времен Великой Отечественной войны и написал:

"Представляю западным друзьям альтернативный фотовариант формулы мира для киевской нацистской своры (по материалам процесса в Харькове в 1943 г.). И там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России. Memento mori!"

5 декабря 1943 года в освобожденном советскими войсками Харькове начался первый открытый судебный процесс над четырьмя немецкими фашистами. 18 декабря военный трибунал IV Украинского фронта приговорил всех подсудимых к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение на площади Благовещенского базара, где немцы устраивали массовые расправы.

Ранее Медведев раскритиковал требование Европарламента к России вернуть румынское золото.