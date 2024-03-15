Шамсаил Саралиев: 69 тел погибших в ходе СВО солдат ВС РФ забрала Россия у Украины

РФ забрала у Украины 69 тел погибших бойцов

Россия забрала себе у Украины 69 тел погибших бойцов ВС РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев РБК.

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До этого Россия уже обменивалась телами погибших солдат с Украиной. Ранее сообщалось, что на Украину вернули 100 тел военных ВСУ. Рассказал об этом украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными на канале в Telegram.

Предыдущий обмен телами бойцов, которые погибли в ходе СВО, Москва и Киев провели 16 февраля. РФ тогда забрала останки 61 человека, а Украина — 58.