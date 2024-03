Шамсаил Саралиев: 69 тел погибших в ходе СВО солдат ВС РФ забрала Россия у Украины

Россия забрала себе у Украины 69 тел погибших бойцов ВС РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев РБК.

Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license