"Час которых был короток и бесполезен": хакеры опубликовали секретные документы ВСУ о потерях танков Abrams в зоне СВО

Хакеры Beregini опубликовали отчеты ВСУ о потерях танков Abrams

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Хакерская группа "Берегини" опубликовала конфиденциальные документы Вооруженных сил Украины (ВСУ), раскрывающие обстоятельства уничтожения танков Abrams российскими военными.

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале хакеров.

"Сегодня мы вам расскажем о хваленых "Абрамсах", час которых был короток и бесполезен", — говорится в сообщении.

Представители группы "Берегини" напомнили, что украинские военные потеряли за несколько дней два танка. Один танк был поврежден, однако Министерство обороны Украины не признало потери.

Группа хакеров предоставила документы 47-й отдельной механизированной бригады украинских войск — четыре рапорта и выдержку из журнала боевых действий.

Три рапорта за период с 26 февраля по 2 марта свидетельствуют о потере танков Abrams, еще один документ фиксирует повреждение боевой машины.

С момента начала серийного производства в 1980 году основной боевой танк США Abrams остается одним из основных боевых машин в мире. Этот танк представляет собой несменный символ мощи для армий различных стран, таких как США, Египет, Австралия, Польша, Марокко и ряд государств Ближнего Востока.

Однако, несмотря на всю мощь и внушительность, для армии РФ они не представляют ничего, кроме очередной цели.