Хакерская группа "Берегини" опубликовала конфиденциальные документы Вооруженных сил Украины (ВСУ), раскрывающие обстоятельства уничтожения танков Abrams российскими военными.
Соответствующий пост появился в Telegram-канале хакеров.
"Сегодня мы вам расскажем о хваленых "Абрамсах", час которых был короток и бесполезен", — говорится в сообщении.
Представители группы "Берегини" напомнили, что украинские военные потеряли за несколько дней два танка. Один танк был поврежден, однако Министерство обороны Украины не признало потери.
Группа хакеров предоставила документы 47-й отдельной механизированной бригады украинских войск — четыре рапорта и выдержку из журнала боевых действий.
Три рапорта за период с 26 февраля по 2 марта свидетельствуют о потере танков Abrams, еще один документ фиксирует повреждение боевой машины.
С момента начала серийного производства в 1980 году основной боевой танк США Abrams остается одним из основных боевых машин в мире. Этот танк представляет собой несменный символ мощи для армий различных стран, таких как США, Египет, Австралия, Польша, Марокко и ряд государств Ближнего Востока.
Однако, несмотря на всю мощь и внушительность, для армии РФ они не представляют ничего, кроме очередной цели.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.