37-летний немец, воевавший за ВСУ, погиб на Украине

На Украине российскими бойцами ликвидирован немецкий гражданин — наемниик ВСУ. Об этом пишет RND, ссылаясь на свои источники в якобы иностранном легионе украинской армии.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license