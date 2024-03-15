На Украине российскими бойцами ликвидирован немецкий гражданин — наемниик ВСУ. Об этом пишет RND, ссылаясь на свои источники в якобы иностранном легионе украинской армии.
37-летний гражданин ФРГ, или Штефан, начал воевать за ВСУ в апреле 2022 года. Он служил в качестве командира группы разведки. До спецоперации, немецкий наемник пять лет служил в бундесвере и триды ездил в Афганистан.
Известно, что 14 марта Штефан и другие солдаты украинского беспилотного разведывательного подразделения попали под артиллерийский огонь в блиндаже. Снаряд попал прямо и вся конструкция рухнула, в результате чего наемник погиб.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.