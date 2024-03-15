37-летний немец, воевавший за ВСУ, погиб на Украине

RND: 37-летний наемник ВСУ из Германии погиб на Украине

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На Украине российскими бойцами ликвидирован немецкий гражданин — наемниик ВСУ. Об этом пишет RND, ссылаясь на свои источники в якобы иностранном легионе украинской армии.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

37-летний гражданин ФРГ, или Штефан, начал воевать за ВСУ в апреле 2022 года. Он служил в качестве командира группы разведки. До спецоперации, немецкий наемник пять лет служил в бундесвере и триды ездил в Афганистан.

Известно, что 14 марта Штефан и другие солдаты украинского беспилотного разведывательного подразделения попали под артиллерийский огонь в блиндаже. Снаряд попал прямо и вся конструкция рухнула, в результате чего наемник погиб.