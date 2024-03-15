На Западе признали превосходство России: РФ удалось в пятнадцать раз увеличить производство военной техники и боеприпасов

Чешский генерал Пелз: Россия методично сокрушает ВСУ

Бывший глава военной разведки Чехии, генерал Петр Пелз, поделился мнением о военном конфликте между Россией и Украиной в интервью Radio Universum.

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По его словам, Россия методично наносит удары по Вооруженным силам Украины благодаря мощной военной промышленности и логистике. В то же время, Запад не способен противостоять этому.

Генерал заявил, что финансовая помощь, предоставленная Украине со стороны Запада, лишь продлевает конфликт. Он отметил, что Россия, увеличивая производство военной техники и боеприпасов, находясь в выигрышном положении.