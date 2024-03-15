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Чешский генерал Пелз: Россия методично сокрушает ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Бывший глава военной разведки Чехии, генерал Петр Пелз, поделился мнением о военном конфликте между Россией и Украиной в интервью Radio Universum.

Чешский генерал Пелз: Россия методично сокрушает ВСУ
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По его словам, Россия методично наносит удары по Вооруженным силам Украины благодаря мощной военной промышленности и логистике. В то же время, Запад не способен противостоять этому.

Генерал заявил, что финансовая помощь, предоставленная Украине со стороны Запада, лишь продлевает конфликт. Он отметил, что Россия, увеличивая производство военной техники и боеприпасов, находясь в выигрышном положении.

"В битвах побеждают оружие и солдаты, а в войнах — промышленность и логистика", — резюмировал Пелз.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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