Бывший глава военной разведки Чехии, генерал Петр Пелз, поделился мнением о военном конфликте между Россией и Украиной в интервью Radio Universum.
По его словам, Россия методично наносит удары по Вооруженным силам Украины благодаря мощной военной промышленности и логистике. В то же время, Запад не способен противостоять этому.
Генерал заявил, что финансовая помощь, предоставленная Украине со стороны Запада, лишь продлевает конфликт. Он отметил, что Россия, увеличивая производство военной техники и боеприпасов, находясь в выигрышном положении.
"В битвах побеждают оружие и солдаты, а в войнах — промышленность и логистика", — резюмировал Пелз.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.