Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы, полученные от замороженных в Европе российских активов, будут направлены на финансирование закупки оружия для Украины.
Это заявление было сделано им на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши.
Евросоюз и страны G7 начали обсуждать вопрос использования замороженных российских активов практически сразу после начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году.
Изначально предполагалось, что средства будут направлены на восстановление украинской инфраструктуры. Однако в феврале 2024 года предложение о перераспределении этих средств было пересмотрено.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать полученные доходы от замороженных активов на приобретение оружия для поддержки Украины.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.