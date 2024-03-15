Европа потратит доходы от российских замороженных активов на оружие для Украины

Шольц: замороженные активы РФ пойдут на покупку оружия для ВСУ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы, полученные от замороженных в Европе российских активов, будут направлены на финансирование закупки оружия для Украины.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Это заявление было сделано им на совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Польши.

Евросоюз и страны G7 начали обсуждать вопрос использования замороженных российских активов практически сразу после начала спецоперации РФ на Украине в 2022 году.

Изначально предполагалось, что средства будут направлены на восстановление украинской инфраструктуры. Однако в феврале 2024 года предложение о перераспределении этих средств было пересмотрено.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать полученные доходы от замороженных активов на приобретение оружия для поддержки Украины.