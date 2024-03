Европа потратит доходы от российских замороженных активов на оружие для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доходы, полученные от замороженных в Европе российских активов, будут направлены на финансирование закупки оружия для Украины.

Фото: kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0