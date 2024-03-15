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Точная атака комплекса "Искандер-М": уничтожена база в Одессе с лидером нацистского батальона и боевиками ВСУ

"РВ": "Искандер" уничтожил под Одессой базу ВСУ с главарями нацистского батальона

Силовые структуры » Военные новости

В результате удара по пункту дислокации Вооруженных Сил Украины в Одессе были уничтожены главари и боевики нацистского батальона.

"РВ": "Искандер" уничтожил под Одессой базу ВСУ с главарями нацистского батальона
Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны", уточняя, что атака была осуществлена с применением оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".

Сообщается, что украинские власти попытались представить удар Вооруженных Сил России как нападение на мирный объект, однако местные СМИ уже подтвердили гибель командира батальона ВСУ "Цунами" Александра Гостищева.

По данным военного аналитика Бориса Рожина, число погибших в результате атаки составляет несколько десятков человек, еще более 70 получили ранения.

Россия продолжает проведение спецоперации на Украине, начатую 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал "ликвидацию нацисткой угрозы" одной из главных задач СВО.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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