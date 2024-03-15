В результате удара по пункту дислокации Вооруженных Сил Украины в Одессе были уничтожены главари и боевики нацистского батальона.
Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны", уточняя, что атака была осуществлена с применением оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М".
Сообщается, что украинские власти попытались представить удар Вооруженных Сил России как нападение на мирный объект, однако местные СМИ уже подтвердили гибель командира батальона ВСУ "Цунами" Александра Гостищева.
По данным военного аналитика Бориса Рожина, число погибших в результате атаки составляет несколько десятков человек, еще более 70 получили ранения.
Россия продолжает проведение спецоперации на Украине, начатую 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал "ликвидацию нацисткой угрозы" одной из главных задач СВО.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.