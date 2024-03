Точная атака комплекса "Искандер-М": уничтожена база в Одессе с лидером нацистского батальона и боевиками ВСУ

В результате удара по пункту дислокации Вооруженных Сил Украины в Одессе были уничтожены главари и боевики нацистского батальона.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic