Попытка провалилась: ВСУ потеряли 2,5 тысячи человек личного состава, 35 танков, около 40 бронированных машин при атаке на РФ

Путин: ВСУ бросили в атаку 2,5 тыс. боевиков и 35 танков

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Президент России Владимир Путин объявил, что более 2,5 тысячи человек личного состава и 35 танков украинской армии пытались атаковать Российскую Федерацию, однако не достигли успеха. Об этом он сообщил на оперативном совещании с членами Совета безопасности России.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Начиная с 12 марта, ВСУ предприняли несколько попыток атаковать территорию РФ, однако ни на одном направлении украинским войскам не удалось добиться успеха.

"Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тысяч личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин", — сказал Путин.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент объявил о ее начале 24 февраля 2022 года, в ответ на обращение властей ДНР и ЛНР о помощи в сопротивлении агрессии киевского режима, усилившего обстрелы жилых кварталов региона.