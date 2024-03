Путин знал о планах Киева: президент приказал отвести срочников от границы с Украиной

Президент России Владимир Путин был заранее проинформирован о возможных попытках украинских диверсионных групп прорвать границу, и поручил заменить там подразделения солдат срочной службы на спецназ.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0