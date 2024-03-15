Путин знал о планах Киева: президент приказал отвести срочников от границы с Украиной

Путин поручил заменить срочников на спецназ на границе с Украиной

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин был заранее проинформирован о возможных попытках украинских диверсионных групп прорвать границу, и поручил заменить там подразделения солдат срочной службы на спецназ.

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

По информации, полученной разведкой за две недели до предполагаемых попыток прорыва, было принято решение отвести войска, состоящие из призывников срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны для их замены контрактниками, добровольцами и бойцами.

Напомним, с 12 марта на границе с Украиной несколько раз фиксировались попытки прорыва со стороны украинских сил, включая применение спецподразделений и иностранных наемников. Минобороны РФ заявило, что все попытки ВСУ провалились, враг понес значительные потери.