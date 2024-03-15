Герои СВО: рядовой Егоров спас своих сослуживцев из-под огня украинских националистов и оказал им первую медицинскую помощь

Минобороны РФ: Гранатомётчик Егоров эвакуировал российских солдат из-под плотного огня ВСУ

В Минобороны РФ рассказали о героическом поступке рядового Владимира Егорова, который спас шестерых товарищей и уничтожил огневую точку противника.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Гранатомётчик Егоров, находясь в зоне боевых действий и выполняя задачу по освобождению населенного пункта, проявил мужество и отвагу, эвакуируя из-под плотного огня противника шестерых российских военнослужащих, которые получили ранения. Рядовой Егоров не медля оказал своим товарищам первую медицинскую помощь, обеспечив им необходимую помощь на поле боя.

После успешной эвакуации соседей по оружию, Владимир вернулся на свои позиции и без потери времени продолжил выполнение своих обязанностей.

Совершив точный и меткий выстрел из гранатомета, он уничтожил опасную огневую точку украинских Вооруженных Сил, в которой, по предварительной информации российского военного ведомства, находилось до 10 националистов.

Благодаря самоотверженным и героическим действиям рядового Владимира Егорова, Вооруженным силам России удалось успешно выполнить поставленную боевую задачу.

Егоров продемонстрировал пнациоример мужества, профессионализма и настоящей воинской доблести, став достойным представителем российской армии на поле боя.