Герои СВО: рядовой Егоров спас своих сослуживцев из-под огня украинских националистов и оказал им первую медицинскую помощь

В Минобороны РФ рассказали о героическом поступке рядового Владимира Егорова, который спас шестерых товарищей и уничтожил огневую точку противника.

Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель is licensed under Creative Commons Attribution 4.0