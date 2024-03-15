"Финская позиция ясна": министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страны Запада не должны исключать ввод войск на Украину

МИД Финляндии: США следует прислушаться к идеи отправки войск на Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные страны, включая Соединенные Штаты, не должны категорически отвергать идею направления войск на Украину.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain

"Однако финская позиция ясна: сейчас мы не отправляем никакие войска и не желаем это обсуждать", — добавила она.

Элина Валтонен также отметила, что проблемы с одобрением пакета помощи Украине в американском конгрессе могут нанести ущерб репутации Соединенных Штатов на мировой арене. Важно помнить о том, что подобные действия могут ослабить позицию США в международной политике и вызвать критику со стороны стран-партнеров.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что американский конгресс рассматривают инициативу направить помощь киевскому режиму в виде кредита, а также использовать российские замороженные активы для закупки оружия для ВСУ.