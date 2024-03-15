Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи объяснили, почему некоторые кошки не боятся собак
Кремль ответил Байдену, который назвал "бандитом" Путина
Самые "кошачьи" города мира по версии россиян
Они важны и за пределами Хогвартса: жизненные уроки из "Гарри Поттера"
Кэтрин Миддлтон против Меган Маркл: сравнение двух герцогинь в британской монархии
Минобороны РФ: Гранатомётчик Егоров эвакуировал российских солдат из-под плотного огня ВСУ
Как составить идеальную круговую тренировку?
Запечённая горбуша, фаршированная сыром и грибами: изысканный деликатес к праздничному столу
BMW извинился перед китайскими водителями за проблемы с трансмиссионным валом модели 530Li
"Финская позиция ясна": министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страны Запада не должны исключать ввод войск на Украину

МИД Финляндии: США следует прислушаться к идеи отправки войск на Украину

Силовые структуры » Военные новости

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные страны, включая Соединенные Штаты, не должны категорически отвергать идею направления войск на Украину.

МИД Финляндии: США следует прислушаться к идеи отправки войск на Украину
Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain

"Однако финская позиция ясна: сейчас мы не отправляем никакие войска и не желаем это обсуждать", — добавила она.

Элина Валтонен также отметила, что проблемы с одобрением пакета помощи Украине в американском конгрессе могут нанести ущерб репутации Соединенных Штатов на мировой арене. Важно помнить о том, что подобные действия могут ослабить позицию США в международной политике и вызвать критику со стороны стран-партнеров.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что американский конгресс рассматривают инициативу направить помощь киевскому режиму в виде кредита, а также использовать российские замороженные активы для закупки оружия для ВСУ.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли на 2024 год
Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года
Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами
Актёр Игорь Петренко рассказал, какие фильмы рекомендует своему сыну Матвею: вы удивитесь выбору
Первый пошёл? Болгария открывает шенгенскую визу для россиян Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Сводка с фронта: в Харькове уничтожен отель с наёмниками, горы трупов боевиков ВСУ на границе РФ
Где лучше выращивать баклажаны: на открытом грунте или в теплице
Мечта пенсионеров свершилась: названы породы собак, которые станут лучшими друзьями пожилых людей
Мечта пенсионеров свершилась: названы породы собак, которые станут лучшими друзьями пожилых людей
Последние материалы
Google обучил нейросеть успешно проходить видеоигры
Врач объяснил, почему нельзя есть много соли
Актёры, которые прославились только после 40 лет
Как правильно готовить скрэмбл
Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Эксперты составили топ лысых собак
Россияне находят вдохновение для своих путешествий в социальных сетях
Яна Поплавская раскрыла скандал вокруг песни "За деньги — да" на выставке "Россия"
Дмитрий Медведев жёстко ответил президенту Латвии
Основные правила для здоровой спины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников