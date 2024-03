"Финская позиция ясна": министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страны Запада не должны исключать ввод войск на Украину

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что западные страны, включая Соединенные Штаты, не должны категорически отвергать идею направления войск на Украину.

Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Steven Colvin is licensed under Public domain