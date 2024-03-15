Первый заместитель постоянного представителя России при ООН, Дмитрий Полянский, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов применять самые жестокие методы для сохранения власти.
"Готов ради этого утопить в крови всю страну и пожертвовать последними украинцами", — сказал он.
Полянский также отметил, что Запад готов закрыть глаза на действия Зеленского ради достижения его политических целей.
В ходе заседания в ООН Полянский также подчеркнул, что все поставщики вооружения, сотрудничающие с Киевом, должны нести ответственность за свои действия.
Россия продолжает проведение СВО на Украине. По словам российского президента Владимира Путина, ВС РФ с начала января полностью контролируют ситуацию на фронте и наносят огневое поражение боевикам киевского режима.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.