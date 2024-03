Зеленский пожертвует последним украинцем: Полянский заявил, что украинский президент хочет утопить страну в крови

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН, Дмитрий Полянский, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов применять самые жестокие методы для сохранения власти.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International