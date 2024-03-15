Зеленский пожертвует последним украинцем: Полянский заявил, что украинский президент хочет утопить страну в крови

Полянский: Зеленский готов утопить Украину в крови ради сохранения власти

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН, Дмитрий Полянский, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов применять самые жестокие методы для сохранения власти.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Готов ради этого утопить в крови всю страну и пожертвовать последними украинцами", — сказал он.

Полянский также отметил, что Запад готов закрыть глаза на действия Зеленского ради достижения его политических целей.

В ходе заседания в ООН Полянский также подчеркнул, что все поставщики вооружения, сотрудничающие с Киевом, должны нести ответственность за свои действия.

Россия продолжает проведение СВО на Украине. По словам российского президента Владимира Путина, ВС РФ с начала января полностью контролируют ситуацию на фронте и наносят огневое поражение боевикам киевского режима.