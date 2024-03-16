В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль пострадали пять человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ в селе Глотово пострадали пять человек находившиеся в легковом автомобиле.
"Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней", — написал Гладков в своем Тelegram-канале.
Возгорание машины вследствие взрыва привело к ранению пятерых человек. У несовершеннолетнего пассажира взорванного контузия головного мозга. Осколки нанесли серьёзные ранения брюшной полости и конечностей другому пострадавшему. Женщина получила осколочные раны лица и лопаточной области и контузию. Также от контузии пострадали еще двое мужчин. Пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.