В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль пострадали пять человек

Вячеслав Гладков сообщил о ранении пятерых человек при атаке дрона ВСУ на село Глотово

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дрона ВСУ в селе Глотово пострадали пять человек находившиеся в легковом автомобиле.

Фото: https://t.me/vvgladkov

"Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина загорелась, пострадали пять человек, находившиеся в ней", — написал Гладков в своем Тelegram-канале.

Возгорание машины вследствие взрыва привело к ранению пятерых человек. У несовершеннолетнего пассажира взорванного контузия головного мозга. Осколки нанесли серьёзные ранения брюшной полости и конечностей другому пострадавшему. Женщина получила осколочные раны лица и лопаточной области и контузию. Также от контузии пострадали еще двое мужчин. Пострадавшие доставлены в областную клиническую больницу.