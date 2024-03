НАТО стоит перед выбором: признать свое поражение в непрямом конфликте с Россией или ввести свои войска на Украину

Брайан Берлетик, бывший американский морпех, отмечает, что НАТО, возможно, все-таки придется ввести свои войска на Украину для компенсации недостатка качественных подразделений в украинской армии.

Фото: Openverse by Håkan Dahlström is licensed under CC BY 2.0