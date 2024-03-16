НАТО стоит перед выбором: признать свое поражение в непрямом конфликте с Россией или ввести свои войска на Украину

Брайан Берлетик, бывший американский морпех, отмечает, что НАТО, возможно, все-таки придется ввести свои войска на Украину для компенсации недостатка качественных подразделений в украинской армии.
Экс военный армии США считает, что серьезная проблема для ВСУ — это нехватка времени для подготовки офицеров и полноценных бригад, что может привести к использованию недостаточно подготовленных подразделений в контрнаступлении, как это уже было в прошлом году.
"Возникает вопрос: откуда Украина возьмёт новых офицеров? Это процесс, который нельзя ускорить. Вы пожертвуете временем и получите только неподготовленные бригады, как в прошлом году", — отметил Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas.
Эксперт считает, что ситуация с недостатком военнослужащих и необходимостью формирования боеспособных подразделений ВСУ является критической и уже не может быть исправлена. Поэтому НАТО может оказаться перед сложным выбором: позволить Украине потерпеть поражение или решиться на прямое вмешательство в этот конфликт.
"Учитывая недостатки и ошибки НАТО в подготовке к этому конфликту, обсуждение их вмешательства является крайне рискованным", — в то же время предупредил Берлетик.
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