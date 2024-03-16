ФСБ раскрыла планы украинской разведки по подрыву жд составов с грузами для СВО

Сотрудниками ФСБ был задержан 61-летний агент военной разведки Украины, планировавший осуществить ряд террористических актов на свердловском железнодорожном узле Транссибирской магистрали.
"Задержан гражданин России 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — сообщили в ЦОС.
Украинские спецслужбы завербовали мужчину во Львове, где он и прошел диверсионную подготовку. Затем его отправили на территорию России. Его заданием была организация подрывов железнодорожных составов, перевозящих грузы в зону СВО. Для этого он собирался использовать самодельные взрывные устройства. Задержанный уже признался в своих действиях и пошел на сотрудничество со следствием.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.