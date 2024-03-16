ФСБ раскрыла планы украинской разведки по подрыву жд составов с грузами для СВО

ФСБ предотвратила теракт в Свердловской области

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры ФСБ

Сотрудниками ФСБ был задержан 61-летний агент военной разведки Украины, планировавший осуществить ряд террористических актов на свердловском железнодорожном узле Транссибирской магистрали.

Фото: flickr.com by Егор Журавлёв is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Задержан гражданин России 1962 года рождения, планировавший совершение террористического акта на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — сообщили в ЦОС.

Украинские спецслужбы завербовали мужчину во Львове, где он и прошел диверсионную подготовку. Затем его отправили на территорию России. Его заданием была организация подрывов железнодорожных составов, перевозящих грузы в зону СВО. Для этого он собирался использовать самодельные взрывные устройства. Задержанный уже признался в своих действиях и пошел на сотрудничество со следствием.