Генерал-полковник Ким заявил, что потери ВСУ вызваны, в том числе применением российскими войсками ударных БПЛА

Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким сообщил министру обороны Сергею Шойгу, что за последнюю неделю российские разведывательно-ударные системы уничтожили 3 американских комплекса Patriot.

Фото: commons.wikimedia.org by US Marines is licensed under U.S. federal government