Генерал-полковник Ким заявил, что потери ВСУ вызваны, в том числе применением российскими войсками ударных БПЛА

В Минобороны рассказали об уничтожении трех украинских комплексов ПВО Patriot

Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким сообщил министру обороны Сергею Шойгу, что за последнюю неделю российские разведывательно-ударные системы уничтожили 3 американских комплекса Patriot.

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"Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил, что противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения, ударных беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Также были поражены более 10 артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.