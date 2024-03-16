Генерал-полковник Ким заявил, что потери ВСУ вызваны, в том числе применением российскими войсками ударных БПЛА

Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким сообщил министру обороны Сергею Шойгу, что за последнюю неделю российские разведывательно-ударные системы уничтожили 3 американских комплекса Patriot.
"Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил, что противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения, ударных беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Также были поражены более 10 артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.
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