В США рассказали, почему союзники поставляют Украине только мусор

National Interest: НАТО поставила Киеву старое вооружение, не помогающее ВСУ

Вооружение и техника, которые западные страны отправляют в "Незалежную", являются всего лишь "мусором". Союзники Украины просто продлевают агонию ВСУ, отдавая своё старое оборудование, передаёт The National Interest.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Западные элита и СМИ регулярно утверждают, что вооружение, передаваемое Киеву, укрепляет его позиции в конфликте с Москвой, однако на практике оказывается всё далеко не так. Автор публикации отметил, несмотря на громкие заявления о необходимости продолжать помогать ВСУ, качество поступающего вооружения оставляет желать лучшего. Танки технически устарели, в бою они становятся лёгкой мишенью для ВС РФ.

"Война, похоже, заканчивается, и поражение Украины близко. Запад только оттягивает неминуемое, выбрасывая своё старое оружие", — заключил журналист.

Ранее украинский военный пожаловался на то, что Запад отправил им старую и сломанную технику. В одну из частей поступили бронемашины, которым уже почти полвека.

До этого МО РФ проинформировало о значительных потерях ВСУ в результате применения ВС РФ высокоточного оружия и ударных БПЛА.