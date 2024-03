В США рассказали, почему союзники поставляют Украине только мусор

Вооружение и техника, которые западные страны отправляют в "Незалежную", являются всего лишь "мусором". Союзники Украины просто продлевают агонию ВСУ, отдавая своё старое оборудование, передаёт The National Interest.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic