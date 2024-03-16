Около 200 иностранных наемников были выведены из строя ракетным ударом по целям в Одессе

В Одессе при ракетном ударе по санаторию была уничтожена группа иностранных наемников

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Одессе, в результате удара по санаторию, были уничтожены и ранены иностранные наемники. Как сообщили в силовых структурах, около ста из них погибли, еще более сотни получили ранения.

Фото: topwar.ru

"На территории санатория "Мрия" в Одессе при ракетном ударе в пятницу уничтожены около 100 иностранных наемников и еще более 100 ранены", — рассказал собеседник агентства ТАСС.

Ранее ночью 5 марта ВС РФ также осуществили удар по целям в Одессе. Беспилотник-камикадзе "Герань-2" попал по месту размещения одной из бригад теробороны на территории Санатория "Хаджибей".