Многие выступают за это решение: в Германии допустили возможность передачи ракет Taurus для Киева

Большинство парламентариев правящей коалиции Германии высказали поддержку передачи дальнобойных немецких ракет Taurus Украине во время заседания Европейского Парламента в Страсбурге.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic