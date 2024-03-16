Многие выступают за это решение: в Германии допустили возможность передачи ракет Taurus для Киева

Большая часть правящей коалиции Германии поддержала передачу ракет Taurus Украине

Большинство парламентариев правящей коалиции Германии высказали поддержку передачи дальнобойных немецких ракет Taurus Украине во время заседания Европейского Парламента в Страсбурге.

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Об этом немецкому изданию Build* сообщил Даниэль Каспари, глава группы "Христианско-демократический союз Германии".

TAURUS KEPD 350/150 — это германско-шведская авиационная крылатая ракета большой дальности, применяемая для высокоточных ударов по высокозащищенным целям.

Ракета предназначена для поражения как точечных, так и протяженных объектов без необходимости захода самолета-носителя в зону противовоздушной обороны противника.

* заблокирован Роскомнадзором.