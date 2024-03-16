Многие выступают за это решение: в Германии допустили возможность передачи ракет Taurus для Киева

Большинство парламентариев правящей коалиции Германии высказали поддержку передачи дальнобойных немецких ракет Taurus Украине во время заседания Европейского Парламента в Страсбурге.
Об этом немецкому изданию Build* сообщил Даниэль Каспари, глава группы "Христианско-демократический союз Германии".
TAURUS KEPD 350/150 — это германско-шведская авиационная крылатая ракета большой дальности, применяемая для высокоточных ударов по высокозащищенным целям.
Ракета предназначена для поражения как точечных, так и протяженных объектов без необходимости захода самолета-носителя в зону противовоздушной обороны противника.
* заблокирован Роскомнадзором.
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