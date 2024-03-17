Американский изобретатель Илон Маск предрёк мрачное будущее Украине в соцсети Х*, передаёт РИА Новости. Он выразил опасения относительно возможных потерь, с которыми может столкнуться "Незалежная", если не начнёт договариваться о мирном урегулировании конфликта на своей территории.
"Чем дольше там нет мира, тем хуже для граждан Украины. Больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно", — отметил основатель SpaceX.
Он добавил, что командование ВС Украины отправляет своих бойцов "умирать в окопы впустую". Предприниматель уверен, что продолжение финансовых вливаний в ВСУ со стороны Запада и затягивание боёв никак не помогают киевскому режиму. Бизнесмен подчеркнул, что глава РФ Владимир Путин не допустит поражения, и призвал Киев начать переговоры для предотвращения дальнейших потерь.
Стоит отметить, что урегулирование ситуации в регионе требует грамотного дипломатического подхода и готовности к диалогу со стороны всех участников.
Напомним, что российская сторона много раз заявляла о готовности провести переговоры с киевским режимом, однако в конце сентября 2022 года глава Украины Владимир Зеленский подписал указ, где гарантировал невозможность такого диалога.
* — бывшая Twitter, заблокирована в РФ.
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