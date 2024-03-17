В России прокомментировали информацию о поставках снарядов ВСУ союзниками РФ

Карасин: информацию об оказании помощи ВСУ союзниками РФ надо проверять

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Сенатор Григорий Карасин поделился мнением, что информацию об отправке снарядов украинской армии союзниками РФ нужно обязательно проверять. Так сенатор прокомментировал материал The Wall Street Journal о том, что ВСУ помогают дружественные РФ страны.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"The Wall Street Journal, я думаю, выдает желаемое за действительное. Я не исключаю, что американцы и натовцы стараются поощрить всех тех, кто думает о возможности поставок вооружений недружественным нам странам, Украине, чтобы усугубить конфликт", — сказал сенатор.

По словам Карасина, эта тема очень серьезная, поэтому нужна проверка информации. Он считает, что издание, скорее всего, просто провоцирует на новые столкновения и пытается разжечь конфликт еще больше.

Напоминаем, что в The Wall Street Journal рассказали, что союзники России отправляют на Украину боеприпасы, но эти государства не были названы. Также там отметили, что партнеры РФ в Африке и Азии отказались слушаться США и отправлять снаряды и оружие украинской армии.