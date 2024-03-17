В России прокомментировали информацию о поставках снарядов ВСУ союзниками РФ

Сенатор Григорий Карасин поделился мнением, что информацию об отправке снарядов украинской армии союзниками РФ нужно обязательно проверять. Так сенатор прокомментировал материал The Wall Street Journal о том, что ВСУ помогают дружественные РФ страны.
"The Wall Street Journal, я думаю, выдает желаемое за действительное. Я не исключаю, что американцы и натовцы стараются поощрить всех тех, кто думает о возможности поставок вооружений недружественным нам странам, Украине, чтобы усугубить конфликт", — сказал сенатор.
По словам Карасина, эта тема очень серьезная, поэтому нужна проверка информации. Он считает, что издание, скорее всего, просто провоцирует на новые столкновения и пытается разжечь конфликт еще больше.
Напоминаем, что в The Wall Street Journal рассказали, что союзники России отправляют на Украину боеприпасы, но эти государства не были названы. Также там отметили, что партнеры РФ в Африке и Азии отказались слушаться США и отправлять снаряды и оружие украинской армии.
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