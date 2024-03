В России прокомментировали информацию о поставках снарядов ВСУ союзниками РФ

Your browser does not support the audio element.

Сенатор Григорий Карасин поделился мнением, что информацию об отправке снарядов украинской армии союзниками РФ нужно обязательно проверять. Так сенатор прокомментировал материал The Wall Street Journal о том, что ВСУ помогают дружественные РФ страны.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International